Funerali Papa Francesco Infantino Fifa farà qualcosa per ricordarlo

Papa Francesco era un appassionato di calcio, stiamo pensando a qualcosa per ricordarlo”. Così Gianni Infantino, presidente della Fifa, intercettato da LaPresse mentre stava lasciando il Vaticano alla fine dei Funerali di Papa Francesco.“Una giornata veramente speciale, una grande emozione, un grande amore per questo Papa. Il mondo si è riunito oggi per lui e forse è questo il messaggio più importante”, ha aggiunto il numero uno del calcio mondiale. Lapresse.it - Funerali Papa Francesco, Infantino: “Fifa farà qualcosa per ricordarlo” Leggi su Lapresse.it era un appassionato di calcio, stiamo pensando aper”. Così Gianni, presidente della, intercettato da LaPresse mentre stava lasciando il Vaticano alla fine deidi.“Una giornata veramente speciale, una grande emozione, un grande amore per questo. Il mondo si è riunito oggi per lui e forse è questo il messaggio più importante”, ha aggiunto il numero uno del calcio mondiale.

