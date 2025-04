Nuvolera banda del botto di nuovo in azione bancomat esploso alla Bcc del Garda

Nuvolera (Brescia), 26 aprile 2025 – Ennesimo colpo ai danni di una banca bresciana, nella notte tra venerdì e sabato: questa volta nel mirino è finita la Bcc del Garda di Nuvolera. Secondo le prime informazioni la banda, composta da tre o quattro persone, è entrata in azione in via Generale Soldo intorno alle 4.30 con la tecnica della marmotta. Una violenta deflagrazione ha squarciato lo sportello Atm, i ladri hanno recuperato qualche migliaio di euro e sono scappati. Oltre al bottino rubato, la banca ha subito ingenti danni. Indagano i carabinieri.Quello di questa notte, 26 aprile, è solo l'ultimo di una lunga serie di colpi alle banche della provincia. L'ultimo è avvenuto lo scorso 18 aprile alla Btl di Passirano. Ma dall'inizio dell'anno, nel Bresciano si contano con quello di questa notte, otto episodi.

