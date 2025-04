Sky Atalanta Lecce si gioca programmata la partenza per Bergamo

Atalanta-Lecce, rinviata a domenica 27 aprile alle 20:45, si giocherà regolarmente. I salentini, che erano rientrati a Lecce giovedì 24 aprile. Leggi su Calciomercato.com , rinviata a domenica 27 aprile alle 20:45, si giocherà regolarmente. I salentini, che erano rientrati agiovedì 24 aprile.

Atalanta-Inter, obiettivo primato nel segno di Lautaro Martinez – Sky - Atalanta-Inter si disputerà oggi domenica 16 marzo alle ore 20:45 al Gewiss Stadium: di seguito gli ultimi aggiornamenti sulla formazione meneghina. LA SFIDA – Atalanta-Inter è un match valido per la ventinovesima giornata di Campionato. L’inviato di Sky Sport Andrea Paventi ha così descritto il modo in cui i meneghini arrivano all’incontro: «Inzaghi metterà in campo la formazione migliore al netto degli infortuni. 🔗inter-news.it

Atalanta-Inter, Inzaghi con due dubbi! Il programma della vigilia – Sky - Andrea Paventi, in diretta dalla Pinetina, ha aggiornato il programma dell’Inter, alla vigilia della partita contro l’Atalanta. IL PROGRAMMA – Andrea Paventi, intervenuto in diretta su Sky Sport 24, ha spiegato qual è il programma dell’Inter, alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. La squadra di Gasperini, distante solo tre punti in classifica, si gioca la possibilità di rientrare fino in fondo nella lotta scudetto con Inter e Napoli. 🔗inter-news.it

Il Lecce non va a Bergamo, squadra distrutta dopo la morte di Graziano: cosa succede con l’Atalanta - Stamattina il Lecce non partirà per Bergamo in vista della partita con l'Atalanta riprogrammata per domenica sera dalla Lega di Serie A, dopo il rinvio in seguito alla tragica morte del fisioterapista Graziano Fiorita. La squadra è distrutta, ancora sotto shock per la perdita improvvisa del 47enne amatissimo. Che cosa succede adesso e cosa rischia il Lecce qualora vada dritto e non si presenti in campo domenica sera al fischio d'inizio del match. 🔗fanpage.it

SERIE A - Atalanta-Lecce si gioca, i giallorossi partiranno domenica per Bergamo - Il Lecce sceglie la strada del silenzio. Non ci sarà la solita conferenza di vigilia gara del tecnico, perché Marco Giampaolo e l'intero gruppo squadra preferiscono così, scossi ancora come sono per l ... 🔗napolimagazine.com

Atalanta-Lecce resta in calendario: domenica alle 20.45 - Atalanta-Lecce, secondo quanto si apprende, resta fissata per domenica 27 aprile alle 20.45. Il match era in programma per venerdì 25 aprile, ma è stato successivamente posticipato a domenica sera ... 🔗ecodibergamo.it