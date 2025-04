Nerdpool.it - L’ALTRA METÀ DELLA CURA di Luciana Murru: recensione

ci presenta, edito dalla casa editrice Marcos y Marcos. Questo libro racconta la sua esperienza personale e professionale presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, pioniere nello sviluppoPsiconcologia in Italia.TramaMilano, anni ’90., dopo quasi vent’anni di lavoro come infermiera presso l’Istituto Nazionale dei Tumori, decide di cambiare completamente la sua carriera e, di conseguenza, la sua vita. La laurea in psicologia e la specializzazione in psicoterapia le consentono di passare al reparto di psicologia dell’Istituto, dove viene riassunta come ricercatrice associata psicologa. Perè un grande traguardo personale, in quanto proviene da un piccolo paesino poveroSardegna, nel quale la più grande aspirazione per una donna è diventare una domestica.