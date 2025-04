Il Def targato Meloni Giorgetti un terribile inverno per la finanza pubblica e l’economia tutta

finanza) ad aprile, il prospetto della finanza pubblica per il prossimo triennio (ora ridotto per ragioni misteriose a un biennio). Negli anni precedenti i nuovi dati erano serviti al governo per raschiare il fondo del barile e raccogliere qualche miliardo da destinare alle consuete misure populiste. Quest’anno la situazione si presenta capovolta, e anche più problematica con le stime di crescita governative già smentite al ribasso dall’Ocse.Qual è la cifra interpretativa del Def 2025? Per capirla è utile confrontare il nuovo documento con quello dell’anno scorso. Nel precedente Def l’elemento di novità era rappresentato dalla fiscalizzazione degli oneri sociali, a quel tempo provvisoria. Ilfattoquotidiano.it - Il Def targato Meloni-Giorgetti: un terribile inverno per la finanza pubblica e l’economia tutta Leggi su Ilfattoquotidiano.it Il caos economico internazionale scatenato da Trump ha fatto andare in sordina le cose di casa nostra. Alla chetichella, senza tanta pubblicità stavolta, il governo ha approvato il Def (Documento di Economia e) ad aprile, il prospetto dellaper il prossimo triennio (ora ridotto per ragioni misteriose a un biennio). Negli anni precedenti i nuovi dati erano serviti al governo per raschiare il fondo del barile e raccogliere qualche miliardo da destinare alle consuete misure populiste. Quest’anno la situazione si presenta capovolta, e anche più problematica con le stime di crescita governative già smentite al ribasso dall’Ocse.Qual è la cifra interpretativa del Def 2025? Per capirla è utile confrontare il nuovo documento con quello dell’anno scorso. Nel precedente Def l’elemento di novità era rappresentato dalla fiscalizzazione degli oneri sociali, a quel tempo provvisoria.

Su questo argomento da altre fonti

Il governo Meloni approva il Def in Cdm: il Pil cresce solo la metà del previsto nel 2025 - Il nuovo Def varato dal governo Meloni prevede che nel 2025 la crescita economia dell'Italia sarà dello 0,6%. È la metà di quanto, sei mesi fa, lo stesso governo aveva scritto nel Piano strutturale di bilancio. Il ministro Giorgetti ha detto che sull'aumento di spesa militare non c'è ancora una decisione, che spetterà al Parlamento.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Meloni e Vance a Roma: il secondo atto del dialogo con Trump per evitare la guerra commerciale - Oggi Roma diventa il palcoscenico di un incontro di alto livello tra la premier italiana Giorgia Meloni e il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Questo appuntamento segue di appena un giorno il vertice tra Meloni e il presidente americano Donald Trump, avvenuto ieri nello Studio Ovale della Casa Bianca a Washington. L’incontro di oggi rappresenta una sorta di “secondo atto” di un dialogo strategico, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra Italia e Stati Uniti, evitare una guerra commerciale tra USA e Unione Europea, e affrontare temi cruciali come la difesa e la cooperazione ... 🔗quotidiano.net

Governo Meloni, il sondaggio: giudizio negativo dal 59% (+4%) degli italiani, per il 36% sui dazi l'Italia dovrebbe mediare tra Usa e Ue - Per il 36% il lavoro è positivo. Il 5% ha risposto "non lo so". Altri temi sui quali sono stati interrogati gli italiani sono i dazi Un sondaggio di YouTrend certifica che il giudizio degli italiani sul governo Meloni è al momento negativo. Il 59% è infatti di questa idea: una percentuale che 🔗ilgiornaleditalia.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il Def targato Meloni-Giorgetti: un terribile inverno per la finanza pubblica e l’economia tutta; Pensioni, dopo il Def si allontana Quota 41. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il governo Meloni approva il Def in Cdm: il Pil cresce solo la metà del previsto nel 2025 - Il nuovo Def varato dal governo Meloni prevede che nel 2025 la crescita economia dell’Italia sarà dello 0,6%. È la metà di quanto, sei mesi fa, lo stesso governo aveva scritto nel Piano strutturale di ... 🔗fanpage.it

Def senza previsioni e una sola certezza: crescita dimezzata - Bilancio (Economia) Mentre tutti gli occhi erano puntati sul nuovo Def (documento di economia e finanza, ma presto diventerà Dfp, documento di finanza pubblica), il consiglio dei ministri regalava a S ... 🔗ilmanifesto.it

Def, Meloni e Giorgetti impongono la linea della prudenza. Ecco i numeri in anteprima - Il Consiglio dei ministri chiamato ad approvare il documento che sostituirà il Def ... Giorgetti, questa volta in pieno accordo con Palazzo Chigi, quindi con la presidente del Consiglio Giorgia ... 🔗affaritaliani.it