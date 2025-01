Inter-news.it - Percassi: «Inter-Atalanta, esperienza fantastica. Orgogliosi! Bel test»

L’Amministratore Delegato dell’, Luca, ai canali ufficiali della Lega Serie A dal ritiro dell’in Arabia Saudita per la Supercoppa italiana ha parlato della sfida di domani e del mercato.IN SEMIFINALE – Lucaha parlato così in vista della sfida contro l’: «È un’altraquella che stiamo vivendo in un cono unico. Siamodi far parte di questa competizione organizzata molto bene e domani giocheremo contro i più forti e i detentori del torneo. Sarà un belma da affrontare con la grande intelligenza che ci caratterizza. Vedremo che succede. Stiamo vivendo tante finali che sono ovviamente serate che gratificano tutto il lavoro che si fa. Questo vuol dire che dietro c’è tanto lavoro. Quello che abbiamo fatto fino a oggi è straordinario ed è molto bello.