Nosferatu | La Recensione

Eggers ce l’ha fatta: ha girato il film che tanto sognava girare fin da bambino. La leggenda narra che il regista horror (che ha firmato opere uniche come The Lighthouse, The Witch e The Northman) abbia visto lo storico film del 1922il vampiro, di Friedrich Wilhelm Murnau, e ne sia rimasto incantato. Da sempre Eggers ha avuto il grande progetto di farne un remake, e da oggi, 1° gennaio 2025, il risultato di tale progetto è disponibile anche nelle sale cinematografiche italiane.Quella che vediamo sullo schermo, infatti, è un grande remake di uno dei film che hanno fatto la storia del cinema, tratto da uno dei libri che hanno fatto la storia della letteratura. Quella del Conte Dracula, (o dei vampiri in generale) è una leggenda, una superstizione, che è stata utilizzata e riutilizzata, fatta e rifatta, in modi a volte originali e innovativi, a volte ripetitivi e infantili.