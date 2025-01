Sport.quotidiano.net - Milan: per la Supercoppa Conceiçao ritrova Pulisic. Leao, si decide domani

o, 1 gennaio 2025 -sì,no: è il responso del primo allenamento delin Arabia Saudita, a Riyad sul campo dell'Al Shabab, in vista della semifinale diin programma venerdì 3 gennaio alle ore 20 italiane contro la Juventus. Debutto di fuoco per, contro il figlio Francisco e con vista su un titolo che sarebbe il primo per il Diavolo targato Gerry Cardinale (ancora al centro della contestazione). Riecco Capitan Americasi è messo ormai alle spalle la lesione di basso grado del muscolo soleo del polpaccio destro. L'infortunio rimediato a Bergamo gli ha fatto saltare quattro partite, complice un fastidio alla caviglia emerso a recupero ultimato. L’esterno statunitense ha lavorato in gruppo e (ri)porta in dote 8 reti e 6 assist, Loftus e gli altri forfait Lavoro personalizzato, invece, per Rafa, ancora frenato dall’elongazione al flessore sinistro riportata a Verona.