Isaechia.it - Jenny Guardiano criticata per aver festeggiato il Capodanno con gli amici a Londra: “Irrispettoso dopo il lutto di un genitore!”. La sua reazione

Leggi su Isaechia.it

La rottura trae Tony Renda, protagonisti della penultima edizione di Temptation Island, è diventata argomento di discussione tra i fan e i social. La giovane influencer aveva annunciato la separazione attrso alcune Instagram Stories, svelando i motivi dietro questa decisione e affrontando un momento personale estremamente difficile.ha voluto chiarire la situazioneche diverse segnalazioni sui social hanno riportato nuovi presunti tradimenti di Tony. La relazione, che sembrava promettere un futuro insiemeil reality, si è definitivamente incrinata:Sto vivendo un momento molto delicato per la scomparsa di mio padre. La relazione con Tony è finita, e voglio dissociarmi dai suoi comportamenti attuali.La fine della relazione arriva in un periodo particolarmente doloroso per, che recemente ha perso il suo amatissimo padre, Angelo,una lunga lotta contro il cancro.