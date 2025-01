Terzotemponapoli.com - Giuntoli su Danilo: “Stiamo cercando la soluzione migliore per tutti”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Le dichiarazioni da RiyadCristiano, Managing Director Football della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Serie A direttamente da Riyad, dove la squadra si prepara a disputare una competizione cruciale. “Arriviamo con qualche giocatore in più, siamo contenti. Stanno rientrando, cerchiamo di affrontare neldei modi una competizione così importante”, ha dichiarato. Parole che sottolineano il clima di fiducia e determinazione che pervade il club in vista di sfide decisive.: La Juventus e l’obiettivo trofeoha ribadito l’importanza di puntare a ogni trofeo: “Per la Juve ogni trofeo è un obiettivo, faremo di tutto per vincere“. Nonostante le difficoltà incontrate negli ultimi anni, il dirigente ha sottolineato come il supporto dei tifosi rappresenti una forza inestimabile: “La Juventus è sempre amata e seguita, siamo orgogliosi di questo, ci dà forza per proseguire in maniera importante”.