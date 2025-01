Bergamonews.it - Emergenza carceri, cardinal Zuppi: “Serve un ripensamento radicale del sistema penitenziario”

Leggi su Bergamonews.it

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva appena finito il suo messaggio di buon anno agli italiani a reti unificate, che ha presidenza della CEI, con un rapidità encomiabile emetteva una “nota con la gratitudine per le parole del presidente sulla drammatica situazione delle”.Si può ipotizzare che sule arcivescovo di Bologna Matteo Maria, presidente della Cei, abbiano agito due fattori: i “rapporti” sempre più allarmanti dei cappellani delleche sono in costante rapporto con i detenuti; la vigorosa spinta di Papa Francesco che a Santo Stefano ha voluto scegliere il carcere di Rebibbia per aprile la seconda porta santa dopo quella di San Pietro il 24 dicembre.“Esprimiamo profonda gratitudine – scrive– al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per le parole che ha rivolto al Paese nel messaggio di fine anno.