È il momento di fare una vision board: ecco cosa sono e come funzionano le bacheche virali che aiutano a raggiungere gli obiettivi del 2025

È quel periodo dell’anno in cui i socialinvasi da alberi decorati, tavole imbandite, maglioni con le renne, dolci e calici di spumante. Ma c’è una tradizione natalizia che sta prendendo pian piano piede: le. Vi siete chiesti perché su Instagram e TikToktutti impegnati a ritagliare foto da riviste e creare collage? No, non è la versione adulta dei lavoretti di fine anno, ma una tecnica per visualizzare i propri desideri per il nuovo anno e (in teoria) trasformarli in realtà. Aserve una– Lenonaltro che– digitali o fisiche – da riempire con immagini che rappresentano i sogni, le speranze, i progetti e gliper il nuovo anno. L’idea alla base è che “visualizzare” ciò che vogliamo ci metta nella giusta predisposizione mentale per agire di conseguenza, motivandoci ad ottenerlo.