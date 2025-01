Ilgiorno.it - Divieto di fumo a Milano, Scavuzzo: stop all’aperto per tutelare la salute. I vigili? Se sarà necessario fare delle multe le faranno

, 1 gennaio 2025 – La vicesindaca diAnnaha commentato ildi fumare all'aperto in città che da oggi, 1 gennaio 2025, si estende anche ai tavolini dei bar e nei dehors, con una distanza di almeno di metri dalle altre persone per chi vorrà accendersi una sigaretta. Aera già vietato fumare alle fermate dei mezzi pubblici, nelle aree verdi e gioco, nelle strutture sportive, nei cimiteri e ora scatta il passaggio successivo, per unoalche comprende tutta la città. "Questoè una indicazione rispetto all'abitudine da assumere, credo che questo sia il modo migliore con cui tuteliamo la. Possiamo dire che fumare fa male - ha osservato la vicesindaca -, quindi non estendiamo untogliendo la possibilità diqualcosa di meraviglioso".