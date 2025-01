Liberoquotidiano.it - Da Alcaraz a Zlatan: ecco l'alfabeto di Jannik Sinner (c'è una sorpresa...)

A come: il nemico pubblico numero 1 di: i due si dicono amici ma fra loro è nata una rivalità sportiva che incendierà il prossimo decennio. Sono i nuovi Federer-Nadal in attesa del terzo incomodo (il carioca Fonseca). Il bilancio dei confronti è di 6-4 a favore del murciano, 4-2 negli Slam.B come BRUTTE NOTIZIE: l'anca dolente prima degli Internazionali di Roma, la tonsillite che gli ha fatto saltare le Olimpiadi e soprattutto l'affaire-Clostebol hanno tolto il sonno a.C come CAHILL: è il mago australiano che ha cambiato il gioco a rete die gli ha perfezionato movimenti d'attacco quali la voleè e il drop-shot.D come DAVIS: l'insalatiera conquistata per la terza volta dall'Italia guidata da, sempre impeccabile nelle finali di Malaga dove ha stravinto tutte le partite, in singolare e in doppio.