Ilfoglio.it - Auto sulla folla a New Orleans. L'FBI indaga per terrorismo

a New. L'FBIperVerso le 3.15 del mattino un uomo alla guida di un pick-up è entrato ad alta velocità in Bourbon Street, nel quartiere francese della città, e poi ha sparato alla polizia. Dieci morti e 35 feriti A New, nel sud degli Stati Uniti, nelle prime ore del nuovo anno (verso le 3,15 del mattino ora locale), unmobilista ha travolto con il suo pick-up diverse persone in Bourbon Street, nel quartiere francese della città, una zona afta di turisti durante le celebrazioni di Capodanno. In seguito l'uomo ha sparato dall'mobile contro la polizia. L'uomo ha ucciso dieci persone e ne ha ferite altre decine. L'Fbi ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che la persona che era alla guida dell'lanciata contro laè morta e che le indagini lo considerano un "atto di".