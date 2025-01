Ilrestodelcarlino.it - Allerta meteo arancione in Emilia Romagna: vento e neve in arrivo

Bologna, 1 gennaio 2025 – Dopo una fine dell’anno caratterizzata dalla caduta dellae le previsioni di inizio anno 2025 all’insegna di un calo termico, ma soprattutto dell’aurora boreale, intorna il maltempo con unapernella giornata di giovedì 2 gennaio e con ancora la caduta dellaprevista in abbassamento intorno ai 1000 metri per il 3 gennaio.: ecco dove L’perè valida sulle province di Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bologna, Forlì-Cesena e Rimini; mentre l’gialla perè prevista sulle province di Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini "Per la giornata di giovedì 2 gennaio si prevedono venti meridionali, di burrasca forte (75-88 km/h) sul crinale appenninico e di burrasca moderata (62-74 km/h) sulle aree limitrofe; localmente potranno essere anche associati a impulsi di raffica di intensità superiore”, si legge nel bollettino Arpae.