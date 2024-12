Lanazione.it - Sicurezza, le misure del questore: “Vigilano sulla festa 80 persone. I senesi sanno come stare in Piazza”

Siena, 31 dicembre 2024 –Ugo Angeloni, a Siena oggi sarà un Capodanno diffuso con eventi in vari punti della città. “Tutto il centro verrà interessato da una serie di spettacoli dentro le mura. Di conseguenza il nostro sarà un servizio che farà da cornice diper consentire a tutti di trascorrere in serenità questo Capodanno. La mia impressione, poi, alla luce dell’esperienza compiuta in questi mesi (Angeloni è arrivato a Siena nel maggio scorso, ndr) è abbastanza chiara. Ho visto la città, non per il Capodanno 2023 ma in occasione di appuntamenti in cui si riempie, durante il Palio per esempio. Iinvivere la città. Riescono ad utilizzare gli spazi gestendoli in modo molto ordinato. Anche chi viene da fuori si ritrova in tale contesto”.