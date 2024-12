Lettera43.it - Samsung investe nella robotica: è maggior azionista di Rainbow Robotics

Con un investimento di 181 milioni di dollari,Electronics è diventatadella startup sudcoreana. Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, l’azienda di Seul ha confermato di aver aumentato la propria quota dal 14,7 per cento acquisito nel 2023 al 35 per cento per rafforzare il suo dipartimento die accelerare lo sviluppo degli umanoidi. In base all’accordo, che dovrebbe essere completato entro febbraio 2025,sarà integrata come sussidiaria. Dal canto suo,intende istituire un FutureOffice, che farà capo direttamente al Ceo, alla cui guida ci sarà il dottor Jun-ho Uh, fondatore della startup.in: i dettagli dell’accordoFondata nel 2011 da un gruppo di ricercatori del Korea Advanced Institute of Science & Technology o Kaist, tra cui il già citato Uh,vanta una lunga esperienza, tanto che i suoi prodotti hanno attirato l’attenzione di settori industriali, educativi e di ricerca.