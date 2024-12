Quotidiano.net - Natale da incubo: picchiata e sequestrata in una stanza di hotel, arrestato 23enne in fuga

Napoli, 31 dicembre 2024 –in una camera di. Il copione è drammaticamente simile a tante storie che costellano la cronaca: lui che non accetta la fine della relazione, la perseguita e la convince a un ultimo appuntamento. Siamo a Napoli, 24 di dicembre: è l’inizio di un, con il ragazzo che il giorno successivo, a, sequestra la ex e la libera solo la mattina del 26 dicembre, dopo 36 ore di violenze. Quindi lae l’arresto, avvenuto la sera del 30 dicembre ad opera dei carabinieri. L’inseguimento e i messaggi Il ragazzoha 23 anni, la sua vittima ha 22. Non stanno più insieme da inizio dicembre, dopo una relazione durata dieci mesi. La sera della vigilia dilui si trova davanti a casa di lei: la vede entrare in un'auto con degli amici e decide di seguirli.