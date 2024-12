Le gazze passano davanti ai diavoli schietti

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-31 00:12:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Il Newcastle si è assicurato una comoda vittoria per 2-0 sul Manchester United lunedì sera all’Old Trafford, concludendo il 2024 con un’altra prestazione eccellente.I gol di Alexander Isak e Joelinton nei primi 20 minuti hanno portato i Magpies alla vittoria, mentre il Manchester United ha faticato a trovare una risposta significativa.Primo tempoGli ospiti non perdono tempo e affermano il loro dominio, portandosi in vantaggio dopo soli quattro minuti.Il cambio di gioco perfettamente eseguito di Bruno Guimaraes ha trovato Lewis Hall in acri di spazio sulla fascia sinistra.Hall ha lanciato un preciso cross al volo in area, dove Isak ha superato Harry Maguire per mandare la palla a terra di testa e oltre un indifeso Andre Onana.