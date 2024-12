Zonawrestling.net - Joe Hendry e non solo: TNA Awards 2024

WRESTLER MASCHILE DELL'ANNO: MOOSECapace di trainare la compagnia con il suo System, da vita a un altro importante regno (il terzo in carriera) durato oltre sei mesi e archiviato con match di livello e difese importanti.