"Io un ermafrodito? Ecco la verità. L'infermiere mi ha dato gli ormoni che davano a Mussolini, il seno è stato un incidente di percorso": le confessioni di Eva Robin's

“Io un? Un’invenzione per finire sui giornali”. Evalo dice una volta per tutte, senza se e senza ma: quell’etichetta che la insegue e al tempo stesso la precede da quarant’anni era una fake news, pensata per conquistare briciole di popolarità. Oggi resta sullo sfondo, perché la sua vita e la sua carriera hanno preso una direzione diversa, come confermano anche i tanti no detti ai reality e ai talent che quella popolarità potrebbero rafforzarla con una manciata di video virali. Lei da tempo ha scelto di concentrarsi sul teatro e oggi torna a raccontarsi in maniera profonda (e per certi versi inedita) in una lunga intervista a 7 del Corriere della Sera, firmata dalla scrittrice Teresa Ciabatti. A cui rivela come Roberto Coatti è diventato Eva, passando per le violenze subite e scelte più o meno ponderate.