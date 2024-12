Sport.quotidiano.net - In campo il 12 gennaio con la Roma. Mercato: a breve un summit, Iling-Junior potrebbe andarsene. Il 2025 ripartirà da Benjamin

Leggi su Sport.quotidiano.net

Brilla la stella diDominguez, nella notte stregata del Dall’Ara. Dopo quattro risultati utili consecutivi in campionato, arriva il ko che non ti aspetti. Doccia gelata, il Bologna si ferma sul più bello, davanti alla chance di riaprire definitivamente la corsa per l’Europa che conta. Ma almeno una bella notizia in coda alla serataccia c’è: perché esplode colui che non ti aspetti, l’argentino classe 2003. Palla in buca d’angolo la prima, che vale il vantaggio, rete di rapina, dopo il palo su punizione di Odgaard la seconda e prime reti in campionato: doppietta che segue il gol in Coppa Italia con il Monza. E pensare che alla vigilia sembravano destinati alla maglia da titolare Odgaard e Orsolini. Italiano sorprende tutti e ha ragione lui. Era in crescita, Dominguez: gol al Monza, assist per la rete da tre punti di Odgaard con la Fiorentina e partita di sostanza a Torino con la Juventus.