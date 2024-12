Tpi.it - Il messaggio di fine anno di Xi Jinping a Putin: “La Cina promuoverà la pace nel mondo”

Leggi su Tpi.it

Il presidente cinese Xiha promesso di promuovere la “nel” neldi Capodinviato al leader russo Vladimir.“Non importa come cambierà la situazione internazionale, larimarrà ferma nell’approfondire ulteriormente e in modo completo le riforme. e nel promuovere lae lo sviluppo nel”, ha affermato Xi, secondo quanto riporta l’emittente ufficiale cinese CCTV.Dopo l’invasione su vasta scala dell’Ucraina lanciata dalla Russia nel febbraio 2022, laha cercato di presentarsi come un attore neutrale, a differenza degli Stati Uniti e di altre nazioni occidentali, pur assicurando rifornimenti a Mosca e stringendo ancora di più la sua partnership politica ed economica con il Cremlino.“Di fronte a cambiamenti in rapida evoluzione mai visti in un secolo e alla turbolenta situazione internazionale,e Russia hcostantemente proceduto mano nella mano lungo il corretto percorso del non allineamento, del non confronto e del non prendere di mira terze parti”, ha scritto Xi a, due leader che condividono un solido legame personale e l’obiettivo di cambiare l’attuale ordine globale che fa perno sulla superpotenza degli Stati Uniti.