Crisi politica alla Provincia Forza Italia | E’ doveroso rimettere il mandato e consentire un nuovo corso

Tempo di lettura: 2 minuti“In democrazia, i numeri non sono un dettaglio. Quando vengono meno, èilun. Chi guida ladeve assumersi le proprie responsabilità e trarne le dovute conseguenze.” Così il Gruppo consiliare didi Benevento. “L’ostinazione nel mantenere posizioni di potere senza una maggioranza non è solo un’offesa alle regole democratiche, ma rappresenta un danno diretto per il territorio e per i cittadini, che meritano istituzioni credibili, trasparenti e capaci di governare nell’interesse del territorio. Laè ormai innegabile: continuare a negarla significa mettere a rischio la funzionalità dell’Ente stesso”, aggiungono Vincenzo Fuschini e Anna Iachetta. “Abbiamo sempre agito con senso di responsabilità, ma non accettiamo che questo venga strumentalizzato per coprire l’inefficienza di una maggioranza inesistente.