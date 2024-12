Tg24.sky.it - Capodanno, alzate misure di sicurezza. Tra sequestri di botti e petardi e arresti

Zone rosse, divieti assoluti di utilizzare: il Viminale ha alzato l’allerta in vista di. Già da alcuni giorni le forze dell’ordine stanno andando avanti per togliere dalle strade fuochi d’artificio illegali e pericolosi, procedendo anche a una serie di. A Napoli, ad esempio, l’operazioneSicuro della Guardia di Finanza ha già fatto finire quattro persone in manette e ha visto sequestrare tre tonnellate di. In Sicilia, a Catania, la polizia ha bloccato 750 pericolosi ordigni esplosivi rudimentali - denominati 'bombe Sinner' -arrestando un 37enne e un 36enne. E gli esempi simili continuano a moltiplicarsi. A Palermo uno deipiù importanti: tra il materiale sequestrato dalla Gdf anche la cosiddetta "bomba del presidente", micidiale ordigno con 200 grammi di esplosivo che aveva fatto pensare inizialmente anche ad un progetto di attentato (una bomba anticarro ne contiene 350 grammi).