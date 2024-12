Oasport.it - Calendario judo 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Il nuovo quadriennio olimpico verso i Giochi di Los Angeles 2028 sta per entrare nel vivo anche per il, che si appresta a vivere una stagione di transizione in cui verranno sperimentate diverse modifiche regolamentari in attesa dell’inizio del prossimo periodo di qualificazione a cinque cerchi. Nelil World Tour si aprirà ad inizio febbraio con il Grand Slam di Parigi e si esaurirà a dicembre con il Grand Slam di Tokyo.L’evento più importante dell’anno sarà però indubbiamente il Campionato del Mondo di Budapest, indal 13 al 20 giugno. Ilitaliano proverà a fare incetta di medaglie anche agli Europei di Podgorica dal 23 al 27 aprile, senza sottovalutare le varie rassegne giovanili (tra juniores e cadetti) in cui provano ad emergere futuri campioni di questo sport.