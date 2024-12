Ilgiorno.it - All’asilo manca il pavimento: niente trasloco

Ildell’asilo nido di via San Giuseppe non è stato fatto in questo periodo natalizio. La causa del ritardo è stata lata consegna dei pavimenti. "Ci si augura di finire i lavori per febbraio – spiega il sindaco Samuele Consonni (nella foto) – . Al termine del cantiere l’asilo nido potrà ospitare sessanta bambini". Continua il primo cittadino di Verano: "Questo nuovo ritardo della società appaltatrice scelta da Invitalia, interamente partecipata dal ministero dell’Economia, per noi sarà un disservizio nei confronti delle famiglie coinvolte. Siamo stati infatti costretti ad avvisare la scuola della necessità di avere ancora la struttura temporanea fino a fine febbraio". Da settembre 2023 il servizio di asilo nido comunale è stato trasferito in quattro grandi aule della scuola primaria all’interno dell’ala vecchia che affaccia su via Nazario Sauro, ma comunque accessibile dal cortile di via Alessandro Manzoni.