Lanazione.it - Vince ’Mal di testa’ di Sofia. Bene la garage band ’A tra poco’

Un bel mix fra melodia e suono "sample", conquista il primo premio al "Rock Contest – Ti vengo a cercare":con il brano "Mal di testa". Semplicità, evocazione e colti riferimenti. Eravamo a New York anni novanta o a Filadelfia? No, al Teatro dei Rozzi per uno miracolo, in questo caso, musicale, dell’Associazione Arturo Pratelli. Un teatro stracolmo, attento ai dieci protagonisti in gara:l’artista, giovane ma con piglio suadente da esperta,Fabbrizzi (nella foto) appena diciottenne, mentre secondi gli "A tra poco", con il brano "L’uomo che inventò la bipedia", gruppo che si definisce, come si fosse alle soglie del suono di Seattle. Altra magia di una serata indovinata, che cerca di fare pace con la mancanza (atavica) di musica e locali per i giovani. Una trascuratezza tradotta in un esemplificativo tutto esaurito.