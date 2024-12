Nerdpool.it - UCRONIA di Emmanuel Carrère: recensione

La casa editrice Adelphi pubblica, saggio (nonché tesi di laurea) del franceseche si fa pioniere di un nuovo campo di conoscenza, quello ucronico, per l’appunto.Tramainizia il suo lavoro definendo l’e tracciandone la storia, dalle origini ai grandi classici di questo genere, purtroppo, poco trattato o non approfondito a dovere. Ci spiega come questa pratica letteraria (ludica per i più) nasconda importanti implicazioni filosofiche e politiche. L’, infatti, non è solo un esercizio di fantasia, ma un modo per interrogare la concezione del tempo, della causalità e del libero arbitrio che abbiamo.L’ossessione per l’idea ucronica nasce dalla domanda “E se le cose fossero andate diversamente?”. Prendono così avvio, infiniti mondi alternativi il cui scopo è comprendere meglio il presente, svelare le contraddizioni e le fragilità del nostro mondo.