Tennis programma martedì 31 dicembre | esordio per Djokovic e Arnaldi a Brisbane Passaro a Hong Kong e Bronzetti a Auckland

Un’altra giornata ricca diall’orizzonte traper il circuito ATP/WTA e con la United Cup che volge verso la conclusione della fase a gironi. Scende in campo anche l’Italia con Cobolli e Paolini che provano a raggiungere i quarti di finale dell’evento a squadre, mentre Atocca a Matteodopo la sconfitta di Berrettini per mano di Thompson. Aincontro proibitivo per Luciacontro Madison Keys, mentre ac’è Francescoatteso dall’esame Martinez dopo aver superato le qualificazioni.US OPEN 2024Women’s Singles SemifinalAryna Sabalenka (BLR)Photo © Ray Giubilo, KYRGIOS E SABALENKA Auntutto da vivere, con i big dei due tabelloni che entrano in gioco. Novake Nick Kyrgios, dopo aver esordito con una vittoria nel torneo di doppio, ora sono attesi dai rispettivi incontri di singoalre: il serbo sfida la wild card Hijikata, mentre l’australiano dovrà vedersela contro il francese Mpetshi Perricard.