Ilgiorno.it - Supermercati aperti a Capodanno a Milano e in Lombardia: orari e indirizzi

, 30 dicembre 2024 – Tra calici alzati, delizie gastronomiche e nuovi propositi, scopri qualisaranno operativi duranteper salvare la tua spesa dell'ultimo minuto. Ilè l'occasione per brindare, gustare piatti speciali e immaginare un anno pieno di opportunità. Tuttavia, tra i preparativi per il cenone e il pranzo del primo gennaio , è facile dimenticare qualcosa: magari un ingrediente fondamentale per le lenticchie della tradizione. Ma ci sonoil ??31 dicembre 2024 ae in? E l' 1 gennaio 2025 ? Ecco la lista aggiornata con le principali catene di, per un inizio d'anno perfetto. Aldi Bennet Carrefour Conad Coop Esselunga Famila Il Gigante Iper - La grande I Lidl MD Pam Penny Unes e Il Viaggiator Goloso Aldi Il 31 dicembre tutti i punti vendita Aldi manterranno glistandard, mentre il primo gennaio rimarranno chiusi.