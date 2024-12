Savino Del Bene Scandicci alle final four di Coppa | battuta Bergamo

Leggi su Corrieretoscano.it

Del– Volley3-1 (25-15,25-16,23-25,25-16)DEL: Bernardeschi n.e., Ribechi, Herbots 14, Castillo (L1), Ruddins n.e., Kotikova n.e., Mancini n.e., Ognjenovic 5, Bajema, Graziani (L2) n.e. , Nwakalor 11, Carol 16, Antropova 25, Mingardi 8. All.: Gaspari M.VOLLEY: Piani 2, Adriano 12, Carraro, Bolzonetti, Strubbe, 7 Mistretta, Armini (L1), Farina n.e., Evans 1, Manfredini 10, Mlejnkova 8, Alcantara n.e., Spampatti (L2) n.e., Crevenna n.e., Montalvo 18. All. Parisi C.ARBITRI: Cappello – Saltalippi– LadelalladiItalia. Ci arriva grazie al successo controche l’anno scorso aveva negato la gioia del passaggio del turnoscandiccesi. Una vittoria pregna di valore per la squadra di coach Gaspari che raggiunge dunque il primo obiettivo stagionale al termine di un match condotto autorevolmente per tre parziali, cedendo il passo solo nella terza frazione.