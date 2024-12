Oasport.it - Salto con gli sci, fatti e cifre Coppa del Mondo femminile Garmisch-Partenkirchen 2024

Leggi su Oasport.it

Ladeldicon gli sci è pronta ad affrontare quello che può essere definito l’embrione della propria Tournée dei 4 trampolini. Il processo di nascita dell’appuntamento è però lungo ed elaborato, proprio come un parto.In Germania sono già stati chiamati in causa i due impianti storici, seppur in ordine invertito per ragioni logistiche. Il 31 dicembre si gareggerà a, contesto che sarà affrontato per la seconda volta nella storia. Ci si trasferirà poi a Oberstdorf tra San Silvestro e Capodanno.Non si può parlare di Tournée dei 4 trampoliniperché l’Austria non ha ancora attrezzato Innsbruck e Bischofshofen per la tappa doppia. La ragione? Mai ufficialmente chiarita. Si vocifera di questioni politiche interne legate ad accordi pregressi con Villach.