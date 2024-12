Oh mio Dio Colpo di scena al Grande Fratello | Javier lo confessa a Lorenzo e lui furioso corre a dirlo a una scioccata Shaila

Leggi su Caffeinamagazine.it

A poche ore da una nuova puntata delè andato inun duro faccia a faccia traSpolverato eMartinez, i due rivali più agguerriti all’interno della casa. Lo scontro ha avuto come protagonista indirettaGatta. Il pallavolista argentino ha fatto una confessione che ha mandato su tutte le furie il modello milanese., senza perdere tempo, è corso a riferire tutto all’ex velina di Striscia la Notizia, che ha reagito con stupore, balzando letteralmente sul divano: “Oddio! Veramente?!”. Javi infatti ha deciso di vuotare il sacco con, raccontando una volta per tutte ciò che prova per. La confessione arriva in un momento particolarmente turbolento per il pallavolista, che da poco ha chiuso la conoscenza con Chiara Cainelli. Tra loro tutto si è fermato dopo qualche bacio sotto le coperte.