Non si ferma all'alt, scatta l'inseguimento. L'auto piena di bottiglie di vino: arrestata

Foligno, 30 dicembre 2024 - Una donna di 54 anni, di origine slava, senza fissa dimora ma da tempo dimorante in Italia, è statadai Carabinieri di Foligno. Su di lei pendeva anche un ordine di carcerazione emesso per un cumulo di pene in relazione a condanne relative a vari reati contro il patrimonio, commessi in diverse regioni italiane. A portare alla cattura della donna, l'intercettazione di un'auto sospetta, con tre persone a bordo all’uscita della Superstrada SS 77. Il veicolo, sul quale viaggiavano i tre non si èto all’alt imposto dai militari e fuggiva ad alta velocità, imboccando una strada chiusa. In seguito, nel tentativo di effettuare una repentina inversione di marcia, il mezzo è andato ad urtare contro il guardrail e, impossibilitati a proseguire la corsa, i tre occupanti - due uomini ed una donna - sono scappati a piedi.