Movida violenta aggressione in pieno centro Denunciato 20enne

Continuano gli episodi di violenza nel Salento, ma soprattutto quelli che riguardano unache deve far riflettere un po’ tutti, a partire dall’amministrazione comunale. Dopo una breve indagine, durata poco più di due giorni, è stato identificato el’autore dell’ai danni di un 17enne avvenuta venerdì sera scorso, 27 dicembre, nei pressi Piazzetta Santa Chiara a Lecce.accusato di lesioni personali graviIn queste ore, e dopo l’vigliacca di venerdì scorso, la vittima si trova ricoverata all’ospedale di Acquaviva Delle Fonti per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per ricomporre la lesione alla mandibola causata dal pugno sferrato dall’aggressore. Le indagini condotte dagli agenti delle Volanti della Polizia di Lecce hanno permesso di stringere il cerchio intorno ad un ventenneper lesioni personali gravi.