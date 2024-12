Quotidiano.net - L’ex presidente aveva 100 anni, addio a Jimmy Carter: Casa Bianca e Nobel per la pace

Roma, 30 dicembre 2024 –ha chiuso la sua esistenza segnando due record: ilemerito più anziano in assoluto (100) e l’unico ad avere vinto un premio(2002) dopo il suo mandato presidenziale, riconoscimento per la sua attiva azione e impegno per la tutela dei diritti umani, con la creazione delCenter nel 1982. Ma il suo record principale è sicuramente quello di essere stato rivalutato per la sua breve presidenza, dal gennaio 1977 al gennaio 1981, cerniera e passaggio tra due figure ingombranti di presidenti repubblicani molto diversi da lui: Nixon e Reagan. Quando vinse le elezioni, nel novembre 1976, gli Stati Uniti stavano celebrando l’anno del bicentenario della dichiarazione di indipendenza. Il Bicentennial venne monopolizzato dalFord, il vice di Nixon che nepreso il posto dopo le sue dimissioni;, candidato democratico, lo batté agevolmente ma poté godere del bicentenario e delle sue celebrazioni solo per uno scampolo di due mesi, come president elect, proponendo il “suo” sogno americano.