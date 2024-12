Lettera43.it - La Corea del Sud ha annunciato una completa ispezione di tutti i Boeing dopo l’incidente di Muan

Leggi su Lettera43.it

Ladel Sud haun’dei suoi737-800 gestiti dalle compagnie aeree del Paesedidove sono morte 179 persone. «I registri di manutenzione di sistemi chiave come i motori e i carrelli d’atterraggio saranno esaminati a fondo per 101 aerei gestiti da sei compagnie aeree che utilizzano lo stesso modello dell’aereo del», ha detto il vice ministro dell’Aviazione civile Joo Jong-wan, aggiungendo che l’durerà fino al 3 gennaio. Intanto un altro volo della compagnia low cost Jeju Air ha fatto rientro all’aeroporto di partenzaaver ravvisato lo stesso problema al carrello di atterraggio riscontrato nel velivolo coinvolto nei fatti di. Si ritiene infatti che, tra i motivi dello schianto, ci sia stato il malfunzionamento die tre i carrelli, che non si sono aperti al momento dell’atterraggio.