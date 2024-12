Sport.quotidiano.net - La Conad china la testa a Ravenna. Fanuli: "Dobbiamo ritrovare fiducia"

3Reggio Emilia 0 CONSAR: Tallone 10, Copelli 10, Guzzo 14, Zlatanov 6, Canella 8, Russo 7; Goi (L1); Bertoncello, Feri 1; ne: Grottoli, Ekstrand, Selleri, Pascucci (L2). All. Valentini. REGGIO EMILIA: Porro, Gottardo 2, Bonola 3, Gasparini 6, Guerrini 13, Barone 1; De Angelis (L1); Partenio 3, Stabrawa 2, Suraci 3, Sighinolfi 4; Signorini; ne: Alberghini, Zecca (L2). All.. Arbitri: Cruccolini e Mesiano. Parziali: 25-22, 25-10, 25-22 Note: durata set 28’, 22’, 30’ per un totale di 1h 20’.: battute sbagliate 10, vincenti 15, muri 7, errori 7; Reggio Emilia: battute sbagliate 6, vincenti 4, muri 5, errori 13. Spettatori 1.000 di cui 623 paganti per un incasso di 3.210 euro. Niente da fare per la, che cade aper 3-0 e vede allontanarsi di un punto la zona salvezza, visto che ieri Macerata ha perso in casa 3-2 con Fano e si è portata a 14 in classifica (Reggio è ferma a 12).