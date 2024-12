Iltempo.it - Il Tempo del Futurismo diventa una mostra da Oscar

Miglioreitaliana del 2024. Il magazine online ArtsLife, fra i più apprezzati e seguiti per la sua serietà che non lascia spazio al pettegolezzo, ha assegnato gli «dell'arte» e ha scelto per l'anno che si sta chiudendo la«Ildel» presentata fino al 28 febbraio alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Conranea di Roma e curata da Gabriele Simongini. È quanto mai significativa la motivazione che finalmente punta sul valore dellae non su gossip politici o ideologici: «Discutibile per il fatto che il Movimento creato da Marinetti possa essersi fatto portavoce di echi fascisti? Può darsi. Ma davvero dobbiamo indagare un'avanguardia storica, vecchia di cent'anni, attraverso la sua «biografia»? E allora godiamoci questa infornata di sale meravigliose che attraversano un trentennio rovente e che propongono opere rare e dialoghi a dir poco scenografici, come avviene in coda alla, con Pino Pascali e Piero Dorazio».