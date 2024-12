Ilveggente.it - Gratta e vinci, conferma ufficiale: è scritto sull’app

, meglio saperlo: vale solo se è nero su bianco.Tutti i giorni. Tutti. Non ne ha saltato uno da quando, qualche tempo fa, si è messo in testa di “sfidare” la dea bendata e di provare a vincere qualcosa attraverso il gioco d’azzardo. Un rituale quotidiano, dunque, che alla lunga, proprio come sperava lui, lo ha premiato nel più bello e sconvolgente dei modi.: è(Instagram) – Ilveggente.itLa storia che ci apprestiamo a raccontarvi arriva dallo Stato del Michigan, più precisamente dalla contea di Wayne. Proprio qui, a ridosso del Santo Natale, l’aspirante fortunello in questione ha acquistato un biglietto della lotteria istantanea. Si è fermato lungo la South Main Street, al civico 950, della cittadina di Plymouth, dove si trova un punto vendita Way Station.