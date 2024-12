Inter-news.it - Frattesi l’unica nota stonata di un’Inter perfetta! Una sensazione

Leggi su Inter-news.it

Daviderappresenta ad oggi probabilmentediche si avvicina alla perfezione. C’è unache si fa ancor più concreta prima della Supercoppa Italiana.QUESTIONE – Davidesembra in questo momentodiche sa solo vincere in campionato. Una sconfitta in Serie A, quella con il Milan a settembre, poi un percorso netto che ha portato i nerazzurri virtualmente al primo posto con la partita in meno con la Fiorentina. 40 punti, -1 da Atalanta e Napoli e il fiato sempre sul collo delle avversarie. Tra questi numeri c’è però una questione da risolvere ed è quella di, che nelle ultime settimane ha visto il campo pochissimo. È vero che il minutaggio è aumentato rispetto allo scorso anno, ma non sino miglioramenti per quanto riguarda le richieste di Simone Inzaghi.