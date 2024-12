Anteprima24.it - Festa-Nargi: il Pd si dice “indignato”, ma si aprono nuovi scenari

Tempo di lettura: 3 minutiGianlucavoleva far parlare di se e ancora una volta ci è riuscito. La lunga intervista rilasciata al quotidiano “Il Mattino” attraverso la quale conferma la sua volontà di voler tornare protagonista di primo piano della scena politica locale, è diventata oggetto di discussione. Dai social, ai bar, ai pranzi familiari, ovviamente con una catena di reazioni dal mondo istituzionali.E’ per primo il capogruppo Pd in Consiglio comunale, Luca Cipriano, a convocare la stampa per commentare quanto letto: “Un’intervista costruita sulla sete di potere che anima questa persona, piena di ricatti, diktat e con una concezione verticistica del potere e dell’amministrazione. Non riesco a immaginare come la Sindaca possa sopportare il peso di parole che non solo umiliano la sua persona, ma anche la figura istituzionale del sindaco di Avellino”.