Eur | chiude la nota discoteca Spazio 900

La900, situata in piazzale Guglielmo Marconi, all’Eur, è stata chiusa dal questore di Roma a causa di numerose irregolarità riscontrate durante controlli amministrativi e per due tragici decessi avvenuti in meno di due anni all’interno del locale.Controlli e violazioniIl locale era un punto di ritrovo molto frequentato, soprattutto nel fine settimana, per eventi musicali e ricevimenti. Tuttavia, durante un controllo svolto nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2023, la polizia amministrativa ha riscontrato una serie di irregolarità gravi. Tra queste:Capienza eccessiva: laaveva una capienza di oltre 2000 persone, ben oltre il limite di 600 stabilito dalle normative.Uscite di emergenza ostruite: alcune uscite di emergenza erano bloccate, e altre portavano a siti scivolosi e non idonei per un’evacuazione rapida.