Lapresse.it - Elezioni Figc, Gravina candidato unico senza l’appoggio della Lega A

Leggi su Lapresse.it

Gabrielealleche si terranno il 3 febbraio 2025 alle 11 presso il Rome Cavalieri – A Waldorf Astoria Hotel di Roma.LaSerie A si sfilaLa candidatura di, presidente in caricaFedercalcio, è stata accompagnata ai sensi dell’art. 24, comma 5 dello Statuto Federale da un documento programmatico sulle attivitàper il quadriennio olimpico 2025/2028 e dall’accredito di oltre la metà più uno dei deti assembleariSerie B,Pro,Nazionale Dilettanti (Lnd), calciatori (Aic) e tecnici (Aiac). Manca dunquesoladi Serie A del neopresidente Ezio Maria Simonelli.Lotito non si candida come consigliereTra le candidature alla carica di Consigliere federale in rappresentanzaSerie A nuovi nomi e vecchie conoscenze in via Allegri.