Dune – Parte Due in streaming su NOW e in tv su SKY

Due insu NOW e in tv su SKYSky Cinema inaugura il 2025 con una prima TV eccezionale:Due, in onda mercoledì 1° gennaio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, insu NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.Il pluripremiato regista Denis Villeneuve torna dietro la macchina da presa per il secondo capitolo della saga ispirata al celebre romanzodi Frank Herbert. Il film, prodotto da Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures e candidato come miglior film drammatico e per la migliore colonna sonora originale ai Golden Globe Awards 2025, è l’attesissimo seguito dell’acclamato “”, vincitore nel 2021 di sei Premi Oscar.Insieme agli amati protagonisti del primo capitolo – Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin e Dave Bautista – troviamo un cast ancora più ricco con numerose nuove star internazionali, tra queste: il candidato all’Oscar Austin Butler, la candidata all’Oscar Florence Pugh, il Premio Oscar Christopher Walken, Léa Seydoux, Souheila Yacoub e con Stellan Skarsgård, la candidata all’Oscar Charlotte Rampling e il vincitore dell’Oscar Javier Bardem.