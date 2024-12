Ilrestodelcarlino.it - Circolano più auto di cinque anni fa. Bologna è settima a livello nazionale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Con il 4 per cento diin più rispetto al 2018,è al settimo posto nella classifica stilata nei giorni scorsi a seguito di una recente elaborazione dell’Osservatoriopromotec su dati Aci ed Eurostat. Il trend, anche a, è in salita nonostante tutti gli accorgimenti per scoraggiare l’uso delle quattro ruote a motore: nel 2023, dato dell’ultima rilevazione completa, nel nostro Paese erano in circolazione 694ogni mille abitanti, unche pone l’Italia al primo posto in Europa per tasso di motorizzazione (in Ue la media è di 571per mille abitanti). Un numero cresciuto del 6,4% in, con buona pace di chi vorrebbe una mobilità più green. Come emerge dalla tabella, riferita alle città metropolitane, negli ultimiil tasso di motorizzazione è cresciuto soprattutto in quella di Reggio Calabria, che è passata da 681in circolazione ogni mille abitanti nel 2018 a 759 nel 2023 (+11,5%), seguita da Napoli (+8,5%), Bari (+6,7%), Venezia (+6,3%), Roma (+5,8%), Firenze (+4,3%),(+4%), Milano (+3,5%), Torino (+2,9%) e Genova (+2,3%).