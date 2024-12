Romadailynews.it - Cina: esploriamo il 2024 dall’alto

Pechino, 30 dic – (AgenziaXinhua) – Nel, “’60’ FlyOver China” ha volato attraverso i maestosi paesaggi della– le sue montagne imponenti, i fiumi tortuosi, le citta’ vivaci e i villaggi tranquilli – rivelando la vivace trasformazione di una nazione in movimento. Il video ha offerto non solo una festa per gli occhi, ma anche momenti che rimangono nel cuore, lasciando una sensazione profonda e indimenticabile. Ripercorriamo ora quelle scene mozzafiato con ricordi affettuosi e speranze per il futuro, mentre ci avviamo verso la promessa del 2025. Agenzia Xinhua