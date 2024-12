Cadavere di donna ritrovato a ridosso degli scogli giallo sulla scoperta

Leggi su Dayitalianews.com

Si sarebbe lanciata in mare dal Ponte del Mare di Pescara lo scorso 13 dicembre, ma il suoè statosolo nelle ultime ore. Drammaticaavvenuta nella mattinata di ieri, domenica 29 dicembre, sul litorale di Ostuni, esattamente adellaera di Diana Marina. Il corpo senza vita dellasarebbe stato scoperto da un passante che avrebbe così allertato la Guardia Costiera di Villanova, intervenuta poi sul posto insieme ai Carabinieri, alla Polizia e ai sanitari del 118. L’ipotesi più accreditata, poi confermata dalle prime indiscrezioni, è che lasia morta a causa di un annegamento. All’inizio si navigava a vista anche perché non vi erano denunce di persone scomparse e quindi non si conosceva l’identità della persona deceduta.in mare, confermata ipotesi del suicidioIl corpo è statoin avanzato stato di decomposizione, non lontano dal Villaggio Mare Blue 2 nel brindisino, dopo che come detto lasi sarebbe lanciata in acqua dal Ponte del Mare di Pescara il 13 dicembre scorso.